الشرطة العراقي يظفر بخدمات الغيني عثمان كومبارسا

2024-02-02 11:48:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن نادي الشرطة اليوم الجمعة (2 شباط 2024)، تعاقده رسمياً مع المحترف الغيني عثمان كومبارسا لتمثيله بدوري نجوم العراق.

وذكر نادي الشرطة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه " ظفر بخدمات جوهرة غينيا عثمان كومباسا بعقد يمتد لثلاث سنوات قادماً من فريق الاولمبي الباجي التونسي".

وشارك في مراسيم توقيع العقد هاشم رضا مشرف فريق الكرة بنادي الشرطة، لينضم كومباسا إلى قائمة الكتيبة الخضراء التي تستعد لمواجهة الزوراء ضمن مباريات الجولة 13 من دوري نجوم العراق المقررة في 11 من فبراير/شباط الجاري بملعب الشعب الدولي.

ويأتي التعاقد مع جوهرة غينيا لتعويض غياب عدد من اللاعبين المصابين وأبرزهم السنغالي إدريسا نيانج.

وفي سياق متصل، يواجه الشرطة ضيفه أربيل مساء اليوم الجمعة في مباراة ودية تقام بالعاصمة بغداد ضمن تحضيراتهما لمنافسات دوري نجوم العراق وبطولة الكأس.

ويواصل الشرطة معسكره الداخلي تحت قيادة المدرب التونسي شهاب الليلي، الذي رفع من وتيرة التحضيرات بعد عودة لاعبيه الدوليين أحمد باسل وأحمد يحيى عقب نهاية مشاركتهما مع منتخب العراق ببطولة كأس آسيا.