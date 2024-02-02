ريال مدريد يختار أول علامة تجارية لقميصه بعقد رعاية تاريخي

2024-02-02 11:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن نادي ريال مدريد، يوم الجمعة، توقيع عقد رعاية تاريخي مع شركة HP بشكل رسمي، ما يجعلها أول علامة تجارية تعرض شعارها على أكمام قميص النادي الملكي.

وبحسب بيان للنادي، وقّع الرئيس فلورنتينو بيريز وأنطونيو لوسيو، المدير العالمي للتسويق وشؤون الشركة في HP، على العقد الذي يجعل HP أول علامة تجارية تعرض شعارها على أكمام قميص ريال مدريد.

ووفق ريال مدريد وشركة HP جرى توقيع اتفاقية رعاية تكنولوجية عالمية، وكجزء من الشراكة، ستصبح HP العلامة التجارية الأولى في تاريخ النادي الممتد 121 عامًا التي تضع شعارها على أكمام قميص ريال مدريد، في فرق كرة القدم الأولى للرجال والسيدات أو في الاحتياط.

بدوره، قال لوسيو: "HP وريال مدريد علامتان تجاريتان عالميتان مميزتان لديهما شغف مشترك لإسعاد المشجعين، مما يتيح أداءً استثنائيًا وإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات، يشرفنا أن نتشارك مع ريال مدريد ونرى العديد من الفرص المثيرة لتسخير قوة تكنولوجيا HP وعلامتها التجارية لخلق تجارب جديدة مذهلة للجماهير مع تمكين المجتمعات التي نتشاركها".

وحضر حفل التوقيع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، والقائدان ناتشو ولوكا مودريتش، وسيستعرض لاعبو ريال مدريد القميص الجديد بشعار HP لأول مرة يوم الأحد المقبل، 4 فبراير، ضد أتلتيكو مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو.

ووفق البيان، سيعمل العقد على تسريع التحول الرقمي في مختلف مجالات النادي، والارتقاء بتجربة مشجعي ريال مدريد في سانتياغو برنابيو.