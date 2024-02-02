2024-02-02 12:24:02 - المصدر: واع

كركوك – واع - مهدي الربحاوي

أكد نادي غاز الشمال، اليوم الجمعة، أن فريق النادي للسيدات سيخوض غداً أول مبارياته بدورة الألعاب العربية في الإمارات.

وقال رئيس النادي وريا جلال لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن فريق السيدات سيخوض غدا السبت اولى مبارياته بمواجهة نادي العاصمة السعودي فيما ستكون المواجهة الثانية مع الاهلي البحريني الاحد المقبل"، مؤكدا أن "المواجهة الثالثة ستجمعه مع فريق فحيص الأردني يوم الاثنين المقبل".

واضاف أن "الفريق سيواجه الثلاثاء فريق الثورة السوري ثم ينتقل إلى مواجهة اصحاب الارض نادي الشارقة الإماراتي يوم الجمعة المقبل ليخوض بعدها مباراة الفتاة الكويتي قبل الانطلاق إلى دور الاربعة يوم الاثنين لتحديد صاحب المراكز الاربعة الاولى للبطولة".

وتابع ان "الفريق يواصل تحضيراته بشكل جيد للبطولة بعد إكمال عقد اللاعبات المحترفات من أجل تحقيق نتائج جيدة تليق باسم الرياضة العراقية".