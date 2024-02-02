تقرير صادم.. البشر استهلك 500 مليار طن من المواد خلال 6 سنوات

2024-02-02 12:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف تقرير جديد، يوم الجمعة، عن تسارع الاستهلاك البشري بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ووصول حجمه خلال الست سنوات الأخيرة إلى 500 مليار طن من المواد، وهو ما يعادل تقريباً ما تم استهلاكه في القرن العشرين كاملاً.

وبحسب تقرير منظمة "Circle Economy" الهولندية، فبينما تصاعدت النقاشات حول العالم عن الاقتصاد الدائري، والاستدامة وحماية البيئة والموارد، أظهرت الأرقام تراجع دورة الاقتصاد الدائري من مستوى منخفض إلى مستوى أكثر انخفاضاً.

وانخفضت حصة المواد المستعملة المستهلكة عالمياً من 9.1% إلى 7.2% في الأعوام من 2018 إلى 2023، بينما تضاعف في المقابل الحديث عن الاقتصاد الدائري ثلاث مرات في الفترة نفسها.

ويوصف الاقتصاد الدائري بنظام اقتصادي يهدف إلى القضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد، ويعتمد على مبادئ إعادة الاستخدام، الإصلاح، إعادة التصنيع، وإعادة التدوير لخلق نظام حلقة مغلقة يُقلّل من استهلاك الموارد، ويُخفّض النفايات والتلوث وانبعاثات الكربون.