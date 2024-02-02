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بدافع "غريب".. كشف تفاصيل مقتل طفل على يد أحد ذويه في بابل

بدافع
بدافع "غريب".. كشف تفاصيل مقتل طفل على يد أحد ذويه في بابل
2024-02-02 13:06:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

وكالة الوزارة لشؤون الشرطة 

شرطة بابل تكشف جريمة مقتل طفل على يد أحد ذويه خلال فترة وجيزة :


أعلنت قيادة شرطة بابل ، اليوم الجمعة  ، عن كشف جريمة قتل طفل على يد أحد ذويه خلال فترة وجيزة من وقوع الحادثة بقضاء الكفل جنوبي المحافظة .


وذكرت قيادة الشرطة ، بعد أن تلقت شعبة مكافحة أجرم قضاء الكفل معلومات تفيد بوجود جثة لطفل في منطقة بقضاء الكفل ، حيث تم الانتقال الى محل الحادث واجراء الكشف على الجثة ومحل الحادث من قبل مفرزة الأدلة الجنائية .


وأضافت ، حيث شكّل قائد الشرطة العميد علي كامل الحسناوي ، فريق عمل أمني باشرافه ضم مدير قسم ناحية الكفل وضباط شعبة مكافحة الاجرام والادلة الجنائية ، وبالتنسيق مع السلطات القضائية .


وتابعت ، أن الفريق تمكن وخلال فترة وجيزة بعد التحري وجمع المعلومات والتعاون مع المواطنين ، من كشف وملابسات الجريمة والتعرف على القاتل وهو أحد ذوي الطفل .


وبينت القيادة ، ان المتهم إعترف من خلال التحقيق بارتكابه جريمة القتل بواسطة خنق المجنى عليه من رقبته ، بدافع الكراهية . 


وأكدت ، توقيف القاتل وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه .


وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها قيادة شرطة بابل لمكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للقضاء .


إعلام قيادة شرطة محافظة بابل

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