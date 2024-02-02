"نهائي مبكر".. مدربا اليابان وإيران في مواجهة صعبة

2024-02-02 13:30:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب الياباني هاجيمي مورياسو، يوم الجمعة، استعداده لمواجهة نظيره الإيراني أمير قلعي نويي في لقاء يعد "نهائي مبكر" لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، فيما وصف مدرب منتخب إيران مباراته مع "الساموراي" بأنها "صعبة".

ويلتقي الفريق الياباني ونظيره الإيراني يوم غد السبت في ربع نهائي بطولة كأس آسيا في ملعب المدينة التعليمية بقطر.

وقال المدرب الياباني خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إيران "لدينا لاعبون قادرون على تعويض من غادر، ورحيل جونيا إيتو لا يؤثر علينا".

وأضاف أن "المباراة ستكون جماهيرية بين أفضل منتخبين في آسيا وسيكون اللقاء قوياً"، مشيراً إلى أن لاعبيه "واثقون من قدرتهم داخل الملعب".

فيما قال المدرب الإيراني خلال المؤتمر "كان يجب أن تكون هذه المواجهة هي المباراة النهائية".

وأشار إلى أن "المباراة ستكون صعبة ومنتخب اليابان ممتاز"، مبيناً أن كل لاعبيه "كانوا ممتازين بدنياً في المباراة أمام سوريا".