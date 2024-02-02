صحة ديالى لشفق نيوز: المحافظة على موعد قريب لافتتاح أكبر مركز للأمراض السرطانية

2024-02-02 13:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت دائرة صحة ديالى، يوم الجمعة، موعد إنجاز وافتتاح أكبر مركز للأمراض السرطانية في محافظة.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "ديالى لا يوجد فيها مركز كبير للأمراض السرطانية بإستثناء بناية في مستشفى بعقوبة العام، تقدم الخدمات الصحية للمرضى وهذا ما يدفع كثير من المرضى الى العلاج في مدن أخرى وخارج العراق".

وأضاف العزاوي، أنه "نتيجة لتزايد أعداد المرضى والحاجة الماسة لمركز متكامل لمرضى السرطان تم الشروع قبل أشهر ببناء أكبر مركز لعلاج السرطان من قبل حكومة ديالى المحلية بالتعاون مع دائرة الصحة في منطقة تقاطع القدس ببعقوبة".

ولفت إلى أن "المركز وصل إلى نسبة إنجاز متكاملة وسنتسلم مفاتيحه بعد انجاز بناءه بشكل كامل في الشهر السابع من العام الجاري وهو بسعة 50 سريراً".

وتابع: "بعد تسلم مفاتيح المركز من قبل الشركة المنفذة سيتم تجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة والطواقم الطبية المتخصصة ليقدم خدماته للمرضى وهو سيحدث نقلة نوعية في علاج المرضى واستقبالهم بكامل طاقته".

وتسجل ديالى بحسب مركز الأورام السرطانية في مستشفى بعقوبة أكثر من 70 إصابة جديدة شهريا.