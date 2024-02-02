الأردن يفوز على طاجيكستان في كأس آسيا

2024-02-02 14:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعبلغ منتخب الأردن، نصف نهائي بطولة كأس آسيا، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه 1-0 على طاجيكستان، اليوم الجمعة، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد أحمد بن علي ضمن بطولة كأس آسيا.وسجل فاهادات هانونوف لاعب طاجيكستان، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66، هدف المباراة الوحيد".ويلتقي منتخب الأردن في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية التي تقام في وقت لاحق من اليوم.