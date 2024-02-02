2024-02-02 14:12:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت دراسة حديثة عن تصنيف البلدان حسب المسافات المفضلة بين الأشخاص الغرباء بين شعوب هذه البلدان، حيث جاء العراق بمرتبة متقدمة او ضمن البلدان التي ترغب بمساحة شخصية أكبر والوقوف بمسافة نحو متر بعيداً عن الآخرين.

ووفقا للبحث، يميل الأفراد من الأرجنتين وبيرو وبلغاريا إلى الوقوف بالقرب من الغرباء، في حين يفضل الأشخاص من رومانيا والمجر والمملكة العربية السعودية مساحة شخصية أكبر.

وجاء العراق في المرتبة 96 عالميا من اصل 196 دولة بالمساحة التي يفضلها الفرد العراقي ان تكون بينه وبين الاشخاص الغرباء حيث تبلغ نحو 97 سم، مايعني انه ضمن البلدان التي تفضل وضع مسافة اكبر بينها وبين الاخرين.

اما عربيا فقد جاء العراق في المرتبة الرابعة بعد كل من السعودية والامارات ومصر.

بينما حلت الأرجنتين في المرتبة الاخيرة عالميا حيث يفضل الفرد هناك ان يفصل بينه وبين الغرباء 76 سم فقط.