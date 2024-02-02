تبدأ بعد أسبوعين وتنتهي في تموز.. العراق يلزم محافظاته بمواعيد لمنع صيد الأسماك

2024-02-02 15:00:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الزراعة/ دائرة الثروة الحيوانية، توقيتات منع صيد الأسماك في الأنهر وحددت جداول بذلك والأنواع المشمولة بالمنع والمستثنى من الصيد.

وبحسب كتاب للدائرة الصادر منذ كانون الثاني الماضي لكنه تسرب حديثًا وتلقته "بغداد اليوم"، فأنه "تقرر منع صيد الأسماك في المسطحات الداخلية (الاهوار - البحيرات الأنهار) وكذلك منع بيعها وتسويقها بين المحافظات وحسب المناطق والفترات الزمنية المحددة كما يلي:

المنطقة الأولى: وتشمل المحافظات (البصرة - ميسان - ذي قار - المثنى - القادسية - النجف ) للفترة من 2024/2/15 ولغاية 2024/4/15.

المنطقة الثانية: وتشمل المحافظات (بغداد - ديالي - صلاح الدين - الانبار - بابل - كربلاء - واسط) للفترة من 2024/3/1 ولغاية 2024/5/1.

المنطقة الثالثة: وتشمل المحافظتين (كركوك - نينوى) للفترة من 2024/4/1 ولغاية 2024/7/1.

واستثنت دائرة الثروة الحيوانية "المنطقة الأولى، الأسماك البحرية كافة واسماك المزارع السمكية الكارب العادي - الكارب العشبي - الكارب الفضي.

ولفتت الى ان المخالف "سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون".



