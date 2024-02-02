الزراعة تكشف عن مشاريع لمكافحة التصحر وزيادة المساحات الخضراء

2024-02-02 15:12:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ آمنة السلاميكشفت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، عن مشاريع لمكافحة التصحر وزيادة المساحات الخضراء ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية.وقال الوكيل الإداري لوزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الزراعة مستمرة بتنفيذ مشاريع مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية ومن بينها مشروع حوض الحماد عبر دائرة وقاية المزروعات".وأضاف، أن "الوزارة لديها أيضا مشاريع لزيادة المساحات الخضراء وتنمية وتحسين الغابات وزراعة أشجار الكالبتوس ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية للوزارة".وعن أسباب توقف بعض المشاريع سابقاً أوضح الجبوري، أن "قلة التخصيصات المالية في السابق أدت إلى توقف بعض المشاريع ونحن بانتظار التخصيصات المالية لاستكمالها ومن بينها مشروع الواحات الزراعية".وتابع الجبوري، أن "هناك رغبة من قبل وزارة الزراعة لتوسيع المساحات الزراعية لأهميتها في الغطاء النباتي والبيئي في العراق".