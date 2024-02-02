اخبار العراق الان

الرئيسيةشفق نيوزاخبار العراق الرياضية › ثلاثة انتصارات في دوري النخبة العراقي لكرة اليد

ثلاثة انتصارات في دوري النخبة العراقي لكرة اليد

ثلاثة انتصارات في دوري النخبة العراقي لكرة اليد
ثلاثة انتصارات في دوري النخبة العراقي لكرة اليد
2024-02-02 15:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري النخبة العراقي لكرة اليد  2023-2024.

وفي المباراة الاولى؛ فاز فريق الشرطة على مضيفه فريق نفط ميسان بنتيجة 33-14 هدف، وجرت المباراة في قاعة التربية البدنية في محافظة ميسان.

وفي المباراة الثانية فاز فريق الحشد الشعبي على ضيفه فريق ذي قار بنتيجة 37-21 هدف ، جرت المباراة في قاعة النشاط الرياضي بجانب الكرخ.

وفاز فريق نفط البصرة في المباراة الثالثة على مضيفه فريق الكوت بنتيجة 30-28 هدف ، جرت المباراة في قاعة الشهيد ميثم حبيب.

واصل المتابعة على شفق نيوز