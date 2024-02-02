قائد عمليات سامراء: القبض على نحو 800 إرهابي ومطلوب خلال ستة أشهر

2024-02-02 15:30:02 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأكد قائد عمليات سامراء اللواء الركن علي مثجل المالكي، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 65 إرهابيا، و727 مطلوبا وفق مواد جنائية خلال ستة أشهر.وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن علي مثجل المالكي، لوكالة الأنباء العراقية،(واع): إن "القوات الأمنية نفذت عدة عمليات طوال الأشهر الست الماضية أسفرت عن قتل إرهابي والقبض على 65 آخرين، إضافة الى ضبط وتدمير أوكار وأكداس وأعتدة عدد196 ورفع ومعالجة 64 عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي".وأضاف، أن "العمليات أسفرت كذلك القبض على 727 مطلوبا وفق مواد جنائية، وضبط صهريج وعجلة حمل محورة، لإدخال العمالة الأجنبية بصورة غير شرعية وأعداد أخرى لا يحملون موافقات رسمية المارين عبر السيطرات".وأكد المالكي، "عدم حدوث أي خرق أمني خلال الـ 6 أشهر الأخيرة"، مؤكدا أن "العمل مستمر في تنظيف المساحات الغير مأهولة بالسكان، من مخلفات داعش الإرهابي عن طريق منتسبي الهندسة العسكرية وعمليات البحث والتفتيش وتجريف الجزر والمستنقعات من الأدغال والقصب".وتابع، أن "العمل مستمر ايضا في تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الإمام الكاظم عليه السلام، وحركة الزائرين، بالإضافة الى حركة السياحة الأجنبية ضمن قاطع المسؤولية".