الخطوط الجوية العراقية تعلن استئناف رحلاتها بين العراق وأذربيجان

2024-02-02 15:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت الخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل، اليوم الجمعة، استئناف رحلاتها بين العراق وأذربيجان.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استنادا الى توجيهات وزير النقل رزاق محيبس بتوسيع وجهات النقل الوطني تعلن إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عن عودة استئناف رحلاتها المجدولة بين العراق واذربيجان اعتبارا من تاريخ 10 شباط 2024 ".وأضاف البيان، أن "آلية تنفيذ الرحلات المجدولة ستكون بواقع رحلة واحدة أسبوعيا كمرحلة أولى ".