قضاء الرطبة ينفذ مشروع "السد الغاطس" لاستثمار مياه الأمطار

2024-02-02 16:00:02 - المصدر: واع

الأنبار ـ واع ـ أحمد الدليميأعلنت قائممقامية قضاء الرطبة في محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، عن تشكيل لجنة هندسية لمتابعة الإجراءات اللازمة للحفاظ على المياه والبدء بتنفيذ مشروع "السد الغاطس" لاستثمار مياه الأمطار.وقال قائممقام قضاء الرطبة عماد مشعل الدليمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قضاء الرطبة يعاني منذ سنوات عديدة من شحة المياه، وخاصة داخل الحدود البلدية لزراعة الأشجار والحدائق العامة".وأضاف الدليمي، أن "الآبار الموجودة التي تعتمد عليها الرطبة تقل إنتاجيتها كثيراً، بالإضافة إلى تكرار انقطاع التيار الكهربائي مما دفع الحكومة والإدارة المحلية في المحافظة للبحث عن حلول بديلة عبر الاستخدام الأمثل لمياه الأمطار".وأوضح الدليمي، "بدأنا العمل على إنشاء سد صغير للمحافظة على المياه في قضاء الرطبة"، مشيرا، إلى أن "كوادر البلدية باشرت بإنشاء سد غاطس على ملتقى وادي حوران ووداي الامساد ليكون مكانا لتجمع المياه والاستفادة منها مستقبلاً في الزراعة والأغراض الأخرى".وتابع، أنه "تم تشكيل لجنة هندسية من قبل الحكومة المحلية في المحافظة لمتابعة الإجراءات اللازمة والحفاظ على كل قطرة من المياه تدخل المدينة من مياه الأمطار أو المياه الجوفية".