العمل تعلن شمول فئة جديدة من النساء بالإعانة الاجتماعية

2024-02-02 16:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة العمل، اليوم الجمعة، عن مساعٍ لشمول ثلاث فئات بالإعانة الاجتماعية، فيما أشارت إلى اتخاذ قرار بشمول فئة جديدة من النساء.وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة أحمد خلف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة تعمل الآن على شريحة المعاقين وكذلك العجزة وكبار السن فوق 60 عاماً ممن ليس لديهم رواتب"، مبينا، أن "جميع مخرجات سنة 2023 تراجعت الآن بشكل يومي مع وزير العمل أحمد الأسدي".وأضاف، "نعمل على شمول هذه الشرائح المهمة الأكثر استضعافا بالحماية الاجتماعية ومنها المعاقون"، مشيرا، إلى أنه "في السابق أذا كان والد المعاق موظفا، فيتم قطع الإعانة عنه مباشرة وكذلك إن كان هو دون خط الفقر أو يعاني المعاق من شلل رباعي ونسبة العجز فيه أكثر من 75 بالمئة، إلا أننا اتخذنا قرارا خلال السنة الحالية بإلغاء هذا القرار؛ لأن المعاق بغض النظر عن والده، يحتاج إلى مبالغ كبيرة للعلاج".وبشأن المشمولات بالإعانة من النساء أكد خلف، أن "المرأة وفقا للقانون يتم التعامل معها (إذا كان عمرها 35 سنة وغير متزوجة أي فئة العانس) تشمل بالحماية الاجتماعية"، لافتا، إلى أن "النافذة لهذه الفئة مفتوحة الآن وبإمكان من تنطبق عليهن هذه الحالة التقديم على الحماية الاجتماعية".