شرطة بابل تكشف ملابسات حدوث "انهيار امني في المسيب"

2024-02-02 16:54:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة (2 شباط الثاني 2024) بشكل قاطع ما تداولته بعض صفحات منصات التواصل الاجتماعي عن خبر مفاده "إنهيار أمني في قضاء المسيب" شمالي المحافظة.

وأكدت قيادة الشرطة في بيان تلقته "بغداد اليوم، أن "المدينة آمنة وأن القوات الأمنية منتشرة بكثافة في جميع أنحاء المسيب".

وبينت، أن "ما حدث في المسيب هو مشاجرة بين طرفين قرب أحد منافذ الصرافة بسبب التزامات مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيف طرفي المشاجرة من قبل مديرية شرطة قضاء المسيب".

وحذرت شرطة بابل "من نشر أي أخبار كاذبة أو ترويج أي شائعات من شأنها زعزعة الأمن في المحافظة، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يُنشر أخباراً كاذبة أو يُروّج لشائعات".

وناشدت قيادة شرطة بابل المواطنين إلى "عدم الانسياق وراء الشائعات، والتحقق من صحة المعلومات من المصادر الرسمية قبل نشرها أو مشاركتها".