مع إعلان أمريكا ساعة الصفر.. اخلاء مقرات ونقل اسلحة واستنفار في العراق

2024-02-02 17:12:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مسؤول عراقي لشبكة NBC News الامريكية اليوم الجمعة (2 شباط 2024) بأن المسلحين قاموا بإخلاء مقراتهم ونقلوا الأسلحة تحسباً لضربات أمريكية على العراق وسوريا رداً على الهجوم الأخير على القوات الامريكية في الأردن قبل أيام.

ويضيف المسؤول الذي وصفته الشبكة بـ"الكبير"، إن الفصائل المسلحة المدعومة من إيران تستعد للضربات الأمريكية المتوقعة.

وأضاف إن "الفصائل المسلحة أخلت العديد من مقراتها داخل العراق وعلى الحدود مع سوريا، ونقلت أسلحتها إلى مواقع جديدة خوفا من استهدافها من قبل الأمريكيين".

فيما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بان "الولايات المتحدة عززت دفاعاتها في قاعدة في الأردن التي تعرضت لهجوم من قبل مسلحين، بينما تستعد لرد أمريكي أوسع على هجوم بطائرة بدون طيار أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة ، حسبما قال مسؤول أمريكي اليوم الجمعة.

بينما نقلت قناة سكاي نيوز عن مسؤول في الدفاع الأمريكية قوله بان "قاصفات جوية أقلعت من بريطانيا باتجاه منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف المسؤول الأمريكي حسب الصحيفة؛ إن قاذفات (بي 1) غادرت قاعدة لايكنهيث الجوية في بريطانيا في مهمة باتجاه الشرق الأوسط".

وكان مسؤولون أمريكيون، قالوا أمس أنه تمت الموافقة على خطط لشن سلسلة من الضربات تستمر عدة أيام ضد أهداف، تشمل أفرادا ومنشآت إيرانية، داخل العراق وسوريا.

وأشارت صحف امريكية ان الرد العسكري لواشنطن قد يكون بداية الأسبوع الجديد وربما السبت أو الأحد المقبلين.