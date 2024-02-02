الوائلي يوجه بمنع دخول الأشخاص غير المخولين الى المنافذ الحدودية

2024-02-02 17:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجّه رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، اليوم الجمعة، بمنع دخول اي شخص غير مخول بالتواجد او ممارسة العمل التجاري داخل المنفذ الحدودي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.وقال بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه " تستمر الزيارات الميدانية التي يجريها رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي الى منافذ محافظة البصرة، فبعد زيارته يوم أمس لمنفذ سفوان توجه صوب المنافذ البحرية للاطلاع بشكل ميداني على انسيابية العمل فيها".وأضاف البيان، أن" الوائلي فور وصوله عقد اجتماع مهم مع مدراء منفذي ميناء أم قصر (الشمالي والأوسط)، أكد خلاله على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتبادل المعلومات والتكامل والتعاون مع جميع الدوائر بما يضمن سريان العمل التجاري بانسيابية ومهنية عالية ومتابعة ملف سحب الحاويات المتكدسة، ومنع عمليات التزوير والتحريف بالأوراق الرسمية".وأشار الى أنه" تم زيارة ساحة الترحيب بشكل مفاجئ وفتح جورة لمجموعة من الحاويات للتحقق من سلامة الإجراءات والاطلاع على التدقيق الالكتروني للوثائق وعملية تحليل صور البضائع الواردة لمنع التلاعب و التهريب لأي مواد غير مذكورة في الأوراق الرسمية".وأكد رئيس الهيئة" على مسؤول الساحة والمدونة الدولية بمنع دخول اي شخص غير مخول بالتواجد او ممارسة العمل التجاري داخل المنفذ الحدودي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".وتابع البيان أن" الوائلي اطلع على إجراءات منفذ ميناء ام قصر الأوسط بالتحفظ على (66) عجلة للشك الحاصل في موديل الصنع وتم استحصال قرار قضائي بتشكيل لجنة فنيةمختصة من مديرية المرور في محافظه البصرة لتحديد الموديل لكون التلاعب بحرفية عالية".اختتم البيان أن "رئيس الهيئة وجه كافة العاملين ببذل أقصى الجهود واخلصها لخدمة البلد والارتقاء بمستوى العمل نحو الأفضل وبما يتطابق مع رؤية الحكومة والمنهاج المحدد لضبط المنافذ الحدودية". العمل نحو الأفضل وبما يتطابق مع رؤية الحكومة والمنهاج المحدد لضبط المنافذ الحدودية".