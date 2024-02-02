مجموعة شحن عالمية تعلق مرور سفنها عبر باب المندب "إلى إشعار آخر"

2024-02-02 17:42:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

قال مصدر مطلع، اليوم الجمعة (2 شباط 2024)، إن مجموعة الشحن CMA CGM علقت اليوم حتى إشعار آخر جميع معابر سفنها في مضيق باب المندب داخل وخارج البحر الأحمر بسبب مخاطر أمنية.

وذكر المصدر لرويترز، إن "القرار اتخذ بعد الهجمات الأخيرة على السفن التي شنها المسلحون الحوثيون في اليمن، بما في ذلك استهداف قافلة تحتوي على سفن تديرها شركة CMA CGM هذا الأسبوع".

وتعني هذه الخطوة أن CMA CGM تنضم إلى شركات الشحن الكبرى الأخرى في تعليق العبور عبر جنوب البحر الأحمر، مما يعطل الطريق الرئيس للتجارة بين آسيا وأوروبا.

وقد أعادت شركة CMA CGM، وهي واحدة من أكبر خطوط شحن الحاويات في العالم، بالفعل توجيه بعض خدماتها حول الجنوب الأفريقي لكنها واصلت إرسال بعض السفن عبر البحر الأحمر، بدعم ملحوظ من مرافقة البحرية الفرنسية.



