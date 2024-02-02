2024-02-02 18:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهل منتخب كوريا الجنوبية الى دور نصف نهائي بطولة آسيا بعد تغلبه على نظيره الاسترالي 2-1، في بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023 الجارية حاليا في قطر.

وجرت المباراة التي قادها الحكم الدولي العماني أحمد الكاف ، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الجمعة.

انتهى الشوط الاول بتقدم استراليا بهدف دون مقابل جاء عن طريق اللاعب كريغ غودوين في الدقيقة 42 .

واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى نهاية الوقت الأصلي للمباراة ليخطف منتخب كوريا الجنوبية هدف التعادل في الوقت القاتل عند الدقيقة 90+6 من ركلة جزاء نفذها بنجاح هوانغ هي تشان ، لتفرض على أستراليا خوض شوطين إضافيين، ويسجل كوريا الجنوبية هدف التقدم الثاني في الدقيقة 104 عن طريق اللاعب سون ، وعند الدقيقة 105+4 شهد اللقاء طرد لاعب استراليا هوم ايدين اونيل لتعمده اللعب الخطر ضد منافسه الكوري ليكمل الاستراليون الشوط الثاني الإضافي بعشرة لاعبين.