كوريا تقصي أستراليا وتتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا

2024-02-02 18:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتأهلت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إلى نصف نهائي كأس الأمم الآسيوية بفوزها على أستراليا بهدفين لهدف ضمن بطولة كأس آسيا في قطر.ونجح منتخب أستراليا فى إنهاء الشوط الأول متقدما على نظيره منتخب كوريا الجنوبية، بهدف دون مقابل، عن طريق اللاعب كريغ غودوين في الدقيقة 42".وفي الشوط الثاني سجل هوانغ هي تشان هدف التعادل لكوريا في الدقيقة 90 من علامة الجزاء، فيما أضاف هيونغ مين سون هدف الفوز في الشوط الأضافي الأول".