محافظ البصرة يقاضي "شنشل مول" بسبب حفل اعتبره "خادشا للحياء"

2024-02-02 19:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجهت الحكومة المحلية في البصرة اليوم الجمعة ، الأجهزة الأمنية بمحاسبة وغلق القاعات والصالات المخالفة التي تقوم في"الإخلال بالحياء والآداب العامة وتسيء للذوق العام وتشكل ممارسات غير أخلاقية"، وذلك بعد اقامة حفلة على قاعة (شنشل مول) بالمحافظة.

وقال محافظ البصرة وكالة محمد طاهر التميمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "الحكومة المحلية في البصرة وجهت الأجهزة الأمنية المعنية بالتنسيق مع القضاء العراقي للقيام بواجبها في التعامل مع الذين يقومون بكسر القواعد الاجتماعية ويخلّون بالعفة وخدش الحياء العام من خلال إقامة مهرجان (البصرة تحييكم) والذي أقيم مساء اليوم (الجمعة) بشكل واضح وفاضح وخارق الى الحياء والذوق العام في محافظة البصرة التي عُرفت ببصرة العلم والعلماء والمفكرين وبصرة الشهداء والكرم وليست بصرة التعري والانحلال".

كما وجه المحافظ بإقامة دعوى قضائية على الجهة المستضيفة لها في (شنشل مول) وإغلاق القاعة، وشملت الدعوى اتحاد نقابات العمال في البصرة، ونقابة الحلاقين، والجهة الراعية لها ما يسمى بـ (قسم شؤون المرأة) المتمثلة بالمدعوة (همسة الأسدي) والتي تكررت إساءاتها لسمعة البصرة وأهلها من خلال مهرجاناتها الفاضحة والمخلة للذوق العام ، ومنعها من القيام بأي مهرجانات للتعري والخدش العام في المستقبل، وأمثالها الذين لا يزالون يصرون على كسر القواعد الاجتماعية وتكرار هذه الظاهرة ، ولاسيما بالنظر لتزامنها مع شهر رجب والذي هو شهر الله العظيم وأحد الأشهر المتناهية الشرف، وكذلك تزامنها مع الذكرى السنوية الأليمة لاستشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم".

وأكدت الحكومة المحلية في البصرة أن "ذلك الاجراء يأتي استجابة للمطالب الشعبية لمختلف الفئات والطبقات الاجتماعية في إطار تنفيذ القانون على نشر الذوق العام وتعزيز الأساس الأسري في المجتمع".

وشهدت قاعة ( شنشل مول) مساء اليوم اقامة حفل مايسمى (مهرجان البصرة تحييكم الأول) برعاية اتحاد نقابات العمال في البصرة، والتي اقامتها نقابة الحلاقين، وقسم شؤون المرأة.