2024-02-02 19:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة استثمار المثنى، يوم الجمعة، عن المباشرة بزراعة مليون شجرة (جوجوبا) في بادية السماوة من قبل شركة الصلصال والفردوس المنفذة للمشروع، لزراعة هذه الشجرة لأول مرة في العراق.

وقال رئيس هيئة استثمار المثنى المهندس عادل داخل الياسري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذا المشروع من المشاريع البيئية المهمة التي تكافح التصحر، وتستهلك كميات قليلة جداً من المياه، اضافة الى الفوائد الإقتصادية لهذه الشجرة"، مؤكداً أن "زراعة هذا النوع من الأشجار في بادية السماوة سينعكس بشكل ايجابي على المحافظة بشكل خاص والعراق بشكل عام".

وأضاف ان "عمر هذه الشجرة يصل الى (200) عام، وتتحمل قلة المياه ودرجات الحرارة العالية ولها شبكة جذور قوية تمتد في التربة"، لافتاً إلى أن "الذهاب نحو زراعة الجوجوبا سيسهم باستصلاح المناطق الصحراوية وتثبيت التربة ومنع تعريتها".

وتابع ان "نبات الجوجوبا والذي يعد نوعاً من المكسرات لها فوائد عظيمة منها إنتاج الزيوت التي تدخل في العديد من مستحضرات سوائل الغسول والصابون والمراهم الطبية، وكذلك يدخل في صناعة مستحضرات التجميل"، مضيفاً ان "الزيت الشمعي للجوجوبا يستعمل في طلاء الأثاث والأرضيات، وصناعة الشموع عالية الجودة بطيئة الاحتراق، كما يستخدم في الوقود الحيوي".