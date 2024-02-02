كيف سيكون الطقس خلال الزيارة الرجبية في بغداد وباقي محافظات العراق؟

2024-02-02 20:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بمعرفة أحوال الطقس خلال زيارة الإمام الكاظم "الزيارة الرجبية" في العاصمة بغداد، المقررة الثلاثاء المقبل وكذلك الأيام التي يسبقها التي تشهد استعدادات واسعة لهذه الزيارة.

وبدأت المواكب الحسينية بالانتشار في الطرقات والشوارع داخل مدينة الكاظمية والطرق المؤدية إليها، مع اقتراب موعد "الزيارة الرجبية"، لتقديم الخدمة الى الزائرين القادمين من المحافظات ومختلف مناطق العاصمة بغداد باتجاه الكاظمية.

وستبدأ ذروة الزيارة من مساء يوم غد السبت حتى صباح الثلاثاء، بعد التشييع الرمزي لنعش الامام موسى بن جعفر.

وعن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة حتى موعد الزيارة يقول الراصد الجوي، أحمد التميمي، إن "الموجة الباردة الحالية - وإن جاءت متأخرة لكن تأثيرها قوياً - تستمر إلى منتصف الأسبوع الحالي، بدرجات حرارة ملامسة للصفر في المناطق الجنوبية والوسطى، وتحت الصفر في أقصى شمال العراق".

ويوضح لوكالة شفق نيوز، "أما فيما يخص فرص الأمطار للأيام المقبلة، فإنها ستتركز في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى (أي لن تكون شاملة)، وستتراوح الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة في المناطق الوسطى وعلى فترات، ونوع من الغزارة في المناطق الشمالية، أما المناطق الجنوبية فهي غير مشمولة".

وعن الطقس خلال "الزيارة الرجبية"، توقع التميمي أن "تكون الأجواء دافئة يوم الثلاثاء المقبل ومناسبة لجميع الأنشطة سواء البرية أو البحرية، ورغم وجود فرص لهطول أمطار لكنها ستكون خفيفة في بغداد صباح الثلاثاء وتنتهي وقت الظهر من اليوم نفسه، ولا توجد تحذيرات أو تنبيهات بهذا الخصوص".

ويشير إلى أن "غزارة الأمطار ستتركز على الموصل والسليمانية وتكريت، وستكون البرودة أشبه بالأسبوع الماضي، في بداية الصباح باردة وباقي النهار معتدلة".

ودخلت الخطة الأمنية الخاصة بزيارة ذكرى وفاة الإمام الكاظم حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الخميس، أن "وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين الزيارة الرجبية، عبدالأمير الشمري، وجه بالشروع بالخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام اعتباراً من الجمعة (اليوم)" مؤكداً على "انسيابية الحركة وتقديم أفضل الخدمات للزائرين وتكثيف الجهود لإنجاح الزيارة".

من جهتها أعلنت وزارة الكهرباء، الثلاثاء الماضي، عن تشكيل غرفة عمليات برئاسة وزير الكهرباء زياد علي فاضل لتأمين كامل متطلبات الزيارة واستنفار كامل الجهد الفني والهندسي في الوزارة.

وفي 25 من شهر رجب كل عام، يحيي عشرات الآلاف من الزائرين الشيعة طقوس ذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع أئمة أهل البيت لدى الشيعة).

وتتضمن طقوس "الزيارة الرجبية" السير على الأقدام من مناطق بغداد المختلفة وبعض المحافظات القريبة باتجاه منطقة الكاظمية شمالي العاصمة؛ حيث مرقد الإمام الكاظم.