2024-02-02 20:36:42 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ذكرت وسائل إعلام سورية أن انفجارات قوية طالت القاعدة الأميركية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور، فضلا عن قصف مواقع اخرى لفصائل مسلحة بعدة مدن شرقي سوريا.

ونقلت الجزيرة عن مصادر، وتابعتها "بغداد اليوم"، إن قصفا جويا استهدف مناطق الحيدرية والشبلي في الميادين بريف دير الزور.

وأضافت أن غارات من قبل طيران مجهول استهدفت مواقع جنوب مدينة الميادين شرق محافظة دير الزور، مشيرة الى ان هناك غارات في محيط مدينة البوكمال شرق دير الزور قرب الحدود السورية العراقية.





وتضاربت المعلومات بين وسائل الاعلام الامريكية، حول ما اذا كانت الضربات امريكية ام لا، حيث نقل موقع بوليتيكو عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الغارات على مواقع في دير الزور ليست أميركية.

بالمقابل، نقلت إيه بي سي نيوز عن مسؤول أمريكي تأكيده، بدء ضربات أمريكية في سوريا ردا على هجوم الأردن.



