2024-02-02 20:42:21 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل استهدفت غارات جوية، مساء اليوم الجمعة (2 شباط 2024)، مليشيات مدعومة من إيران بمنطقة الميادين التابعة لمحافظة دير الزور السورية، ما أسفر عن مقتل 6 من عناصر تلك الميليشيات بينهم 3 على الأقل من جنسيات غير سورية، كما أصيب 4 آخرون، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أشار إلى أن الغارات استهدفت مزارع علي والشبلي بريف مدينة الميادين شرقي دير الزور ومنطقة الحزام وحي الصناعة في البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية