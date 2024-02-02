عدد الضحايا وتفاصيل جديدة عن الضربة "المجهولة" بين العراق وسوريا

2024-02-02 21:00:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف المرصد السوري لحقوق الانسان، في وقت متاخر من مساء اليوم الجمعة (2 شباط 2024)، تفاصيل جديدة عن الضربات الجوية التي طالت مواقع بين سوريا والعراق، مؤكدة انها تسببت بمقتل واصابة 10 اشخاص على الاقل من الفصائل المسلحة من جنسيات مختلفة.

وقال المرصد ان "6 من الفصائل المرتبطة بايران قتلوا بينهم 3 على الأقل من جنسيات غير سورية، كما أصيب 4 آخرون، نتيجة الغارات الجوية “المجهولة” على منطقة الحيدرية ببادية الميادين، كما استهدفت الغارات مزار عين علي والشبلي بريف مدينة الميادين شرقي دير الزور".

واضاف انه "استهدفت الطائرات المجهولة منطقة الحزام وحي الصناعة في البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية".

ونفذت الطائرات 4 جولات من الغارات على مواقع الفصائل المرتبطة بايران، بدير الزور، 3 منهم على الميادين وجولة واحدة على البوكمال، فيما لا تزال طائرات الاستطلاع تحلق بشكل مكثف في أجواء المنطقة.