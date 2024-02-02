ضربات جوية شرق سوريا.. وتضارب حول "بدء الانتقام الامريكي"

2024-02-02 21:00:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ذكرت وسائل إعلام سورية أن انفجارات قوية طالت القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور، فضلا عن قصف مواقع اخرى لفصائل مسلحة بعدة مدن شرقي سوريا.

ونقلت الجزيرة عن مصادر، وتابعتها "بغداد اليوم"، إن قصفا جويا استهدف مناطق الحيدرية والشبلي في الميادين بريف دير الزور.

وأضافت أن غارات من قبل طيران مجهول استهدفت مواقع جنوب مدينة الميادين شرق محافظة دير الزور، مشيرة الى ان هناك غارات في محيط مدينة البوكمال شرق دير الزور قرب الحدود السورية العراقية.

وتضاربت المعلومات بين وسائل الاعلام الامريكية، حول ما اذا كانت الضربات امريكية ام لا، حيث نقل موقع بوليتيكو عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الغارات على مواقع في دير الزور ليست أميركية.

بالمقابل، نقلت إيه بي سي نيوز عن مسؤول أمريكي تأكيده، بدء ضربات أمريكية في سوريا ردا على هجوم الأردن.

وأكدت صحيفة الميرور البريطانية اليوم الجمعة، ان الضربات التي تنفذ الان وفي وقت متأخر ضد اهداف داخل سوريا قالت انها "تابعة لإيران"، تنفذ من قبل القوات الامريكية بشكل مباشر، نافية الانباء التي وردت عن صحيفة البوليتكو والتي نفت مسؤولية واشنطن.

وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان القوات الامريكية تنفذ الان ضربات جوية ضد اهداف "إيرانية" في داخل سوريا ردا على مقتل ثلاثة من جنودها خلال ضربة تعرضت لها قاعدتهم في الأردن، مؤكدة ان الهجمات على سوريا الان هي جزء من خطة اكبر منحت واشنطن خلالها الضوء الأخضر لقواتها لاستهداف القوات الإيرانية في سوريا والعراق.

وأشارت الصحيفة الى ان الهجمات التي تقع حاليا على سوريا هي "مرحلة أولى" من هجمات أخرى ستقع داخل العراق ومناطق أوسع داخل سوريا والمنطقة وتستهدف بشكل مباشر أي تواجد للقوات الإيرانية، موضحة ان هذه الضربات ستستمر لمدة "أسابيع" بحسب وصفها.

وكانت القوات الامريكية قد تعرضت الشهر الماضي الى هجوم في الأردن أدى الى إصابة أربعين جندي ومقتل ثلاثة، حيث أعلنت الإدارة الامريكية نيتها "شن ضربات رد" انتقامية على مقتل الجنود وتستهدف الجهات التي اتهمتها بالوقوف وراء الهجوم، واهمها ايران، بحسب الميرور البريطانية.