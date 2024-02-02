بشعار الصناعة المحلية.. محلات الكرزات في شقلاوة منتعشة بالزبائن رغم برودة الجو (صور)

2024-02-02 21:06:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يبدو أن الطعم اللذيذ للكرزات لم يتأثر ببرودة الجو الشتوي في محافظات إقليم كردستان، فرغم فصل الشتاء ودرجات الحرارة المنخفضة، تجذب محلات بيع الكرزات في مدينة شقلاوة شمال شرق اربيل، الزبائن بكثرة من سياح ومن أهل المدينة.

ويقول حسن جبار (صاحب محل للكرزات) لوكالة شفق نيوز ان "الزبائن ورغم برودة الأجواء يقبلون على هذه المحلات وذلك لشراء الأنواع المختلفة من الموالح والحلويات ‏حيث يشكل السياح النسبة الأكبر منهم خاصة القادمين من محافظات وسط وجنوب العراق إضافة إلى السكان المحليين الذين يشترون منا".

‏وأضاف ان "هناك العديد من الأنواع المختلفة التي نبيعها في المحل ‏مثل العسل والموالح ومن السما ‏والسجق ‏ بنكهات متنوعة حيث أن الإقبال الأكبر يكون على الأشياء المصنوعة محليا من حلويات وموالح و غيرها".

‏وعن الأسعار قال جبار ان " الاسعار تبدأ من ألفي دينار وتصل الى اكثر من 100 الف حسب النوع".

ومن جانبه قال علي محمد (سائح من بغداد) للوكالة إن "هذه المحلات هي الأشهر في محافظات اقليم كوردستان وخاصة المناطق السياحية مثل شقلاوة حيث لا يكتمل المجيء إلى كوردستان دون زيارتها و شراء أغراض منها".

وأضاف أن "الأمر المثير للاهتمام هو أن هذه المحلات ما زالت تعتمد على الأشياء التي تُصنع محليا ما يجعل الإقبال عليها مستمرا في جميع فصول السنة دون انقطاع".