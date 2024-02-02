الدايلي واير: واشنطن أبلغت طهران انها "قادمة" لقصف قواتها.. وساعة الصفر بدأت الان

2024-02-02 21:18:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ترجمة

كشفت صحيفة الدايلي واير الامريكية، فجر اليوم السبت (3 شباط 2024) عن "ابلاغ" قدمته الحكومة الامريكية الى ايران، تعلن خلاله نتيها "ضرب قواتها بشكل مباشر"، مؤكدة ان "ساعة الصفر" قد بدات الان، بحسب وصفها.

وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان "واشنطن وخلال الساعات الماضية قامت بتسريب معلومات الى وسائل الاعلام بهدف ارسال "برقيات غير مباشرة" الى طهران، تعلن عبرها نيتها اطلاق عملياتها العسكرية ضدها في العراق وسوريا".

وتابعت "التسريب المتعمد هدف الى ابلاغ طهران بان الرد العسكري الأمريكي على مقتل ثلاثة من جنودها الشهر الماضي سيكون مستمرا وبشكل متصاعد"، مشيرة الى ان "الإدارة الامريكية كشفت أيضا ارسال مدمرات من نوع بي 1 بي شديدة التدمير الى الشرق الأوسط لتنفيذ تلك العمليات".

الصحيفة قالت أيضا ان "ساعة الصفر قد بدات الان" في إشارة الى عمليات القصف التي تشنها القوات الامريكية حاليا على اهداف داخل سوريا، مشيرة الى ان قاصفات البي 1 بي ستشارك في العمليات ضد القوات الإيرانية في العراق وسوريا خلال الساعات والأيام المقبلة.

يشار الى ان مسؤول امريكي رفيع المستوى، اكد لشبكة أي بي سي الامريكية بدء عمليات "الانتقام" الامريكية لمقتل جنودها في الاردن،، رافضا الكشف عن هويته او الأهداف التي سيتم ضربها خلال العمليات التي تجري حاليا.