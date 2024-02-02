القصف يقترب من العراق.. ضربات تطال الحدود الفاصلة بين القائم والبوكمال

2024-02-02 21:24:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني فجر اليوم السبت (3 شباط 2024)، بحدوث قصف جديد بين القائم والبوكمال.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "ضربات قوية سمعها اهالي منطقة القائم، ناتجة عن قصف جديد طال النقاط الفاصلة بين القائم في الجانب العراقي، والبوكمال في الجانب السوري.

من جانبه، اكد المرصد السوري لحقوق الانسان تجدد القصف على مقرات الفصائل المرتبطة بايران في منطقة الحيدرية.





وكانت ضربات جوية امريكية طالت منطقة الحيدرية ببادية الميادين، كما استهدفت الغارات مزار عين علي والشبلي بريف مدينة الميادين شرقي دير الزور، فضلا عن منطقة الحزام وحي الصناعة في البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية، فيما ادى القصف الى مقتل 6 مسلحين بينهم 3 عراقيين، فضلا عن اصابة 4 اخرين.