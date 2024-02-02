2024-02-02 21:42:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

القيادة المركزية





بيان CENTCOM بشأن الولايات المتحدة. ستايكس في العراق وسوريا





في الساعة 4:00 مساء. (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) 02 فبراير، الولايات المتحدة. شنت قوات القيادة المركزية (CENTCOM) غارات جوية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له. ضربت القوات العسكرية الأمريكية أكثر من 85 هدفا، مع العديد من الطائرات التي تشمل قاذفات قنابل بعيدة المدى من الولايات المتحدة. استخدمت الضربات الجوية أكثر من 125 ذخيرة دقيقة. شملت المرافق التي تم ضربها عمليات القيادة والسيطرة والمراكز ومراكز الاستخبارات والصواريخ والصواريخ ومخازن المركبات التي تعمل بدون طيار ومرافق سلسلة الإمداد اللوجستية والذخائر لجماعات الميليشيات ورعاتها في الحرس الثوري الإيراني الذين سهلوا الهجمات ضد قوات الولايات المتحدة وقوات التحالف.