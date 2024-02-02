القيادة المركزية الامريكية: ضربنا 85 هدفا في العراق وسوريا

2024-02-02 21:48:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت القيادة المركزية الامريكية فجر اليوم السبت (3 شباط 2024)، شن ضربات على العراق وسوريا، مشيرة الى ضرب اكثر من 85 هدفا.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "في الساعة 4:00 مساء. (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) 02 فبراير، شنت قوات القيادة المركزية (CENTCOM) غارات جوية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له".

وبينت انه "ضربت القوات العسكرية الأمريكية أكثر من 85 هدفا، مع العديد من الطائرات التي تشمل قاذفات قنابل بعيدة المدى من الولايات المتحدة. استخدمت الضربات الجوية أكثر من 125 ذخيرة دقيقة".

واشارت الى انه "شملت المرافق التي تم ضربها عمليات القيادة والسيطرة والمراكز ومراكز الاستخبارات والصواريخ والصواريخ ومخازن المركبات التي تعمل بدون طيار ومرافق سلسلة الإمداد اللوجستية والذخائر لجماعات الميليشيات ورعاتها في الحرس الثوري الإيراني الذين سهلوا الهجمات ضد قوات الولايات المتحدة وقوات التحالف".