2024-02-02 22:06:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أن قواتها شنت غارات جوية في العراق وسوريا استهدفت بها مواقع لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إن "القوات العسكرية الأمريكية ضربت أكثر من 85 هدفا، مع العديد من الطائرات التي تشمل قاذفات قنابل بعيدة المدى من الولايات المتحدة.

ووفقا للبيان فإن الضربات الجوية اُستُخدمت فيها أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه.

وقال مصدر عسكري لوكالة عراقي لوكالة شفق نيوز، إن الضربات استهدفت مواقع في محافظة الأنبار غربي البلاد وتحديدا في منطقة "السكك" ضمن قضاء القائم القريب من الحدود العراقية السورية.

وأضاف أنه من ضمن الضربات موقع بداخله مستودع للاعتدة، مبينا أنه أعقب الاستهداف انفجار كبير للاعتدة والاسلحة.

كما أشار المصدر إلى أن الغارات مستمرة على منطقة "السكك"، واستهداف وتدمير اكثر من 4 مواقع تابعة لكتائب حزب الله العراقي.