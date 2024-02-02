اجواء حرب في القائم.. وصواريخ متطايرة رغم انتهاء القصف

2024-02-02 22:24:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني فجر اليوم السبت (3 شباط 2024)، باتخاذ القوات الامنية العراقية "استعدادات الحرب" في منطقة القائم مع تصاعد الخطورة هناك.





وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "تم سحب عجلات الجيش واطفاء التيار الكهربائي وكاميرات المراقبة، بسبب الوضع المشابه للحرب ضمن منطقة القائم".





من جانب اخر، اظهرت مشاهد مصورة حصلت عليها "بغداد اليوم"، استمرار تطاير الصواريخ من المقرات التي تعرضت للقصف في القائم.





وافادت مصادر بوقوع خسائر مادية في مواقع مدنية واحتراق عجلات، وسط ترجيحات بأن تكون هذه الخسائر ناجمة عن الصواريخ المتطايرة من المقرات، فيما اشارت الى ان شوارع القائم تحولت الى مستودع صواريخ بسبب الصواريخ المتطايرة وغير المنفجرة من مقرات الحشد.

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