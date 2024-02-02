اول تعليق عراقي حكومي على قصف القائم

2024-02-02 22:36:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة فجر اليوم السبت (3 شباط 2024)، ان القصف الامريكي لمدن القائم ستكون نتائجه وخيمة على الامن في العراق والمنطقة.





وقال رسول في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تتعرض مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تأتي هذه الضربات في وقت يسعى فيه العراق جاهدا لضمان استقرار المنطقة".

واضاف ان "هذه الضربات تعد خرقا للسيادة العراقية وتقويضا لجهود الحكومة العراقية ، وتهديدا يجر العراق والمنطقة إلى ما لايحمد عقباه، ونتائجه ستكون وخيمة على الامن والاستقرار في العراق والمنطقة".



