الناطق باسم القائد العام: مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية تتعرض إلى ضربات أمريكية

2024-02-02 22:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، بتعرض مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية أمريكية، فيما عدّ تلك الضربات خرقا للسيادة العراقية.وقال اللواء رسول في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية واع)، "تتعرض مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تأتي هذه الضربات في وقت يسعى فيه العراق جاهدا لضمان استقرار المنطقة."وأضاف، ان "هذه الضربات تعد خرقا للسيادة العراقية وتقويضا لجهود الحكومة العراقية ، وتهديدا يجر العراق والمنطقة إلى ما لايحمد عقباه، ونتائجه ستكون وخيمة على الامن والاستقرار في العراق والمنطقة".