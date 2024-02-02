قتلى مدنيون بقصف القائم.. والبيت الابيض يقول انه ابلغ الحكومة العراقية قبل تنفيذ الضربات

2024-02-02 23:00:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن البيت الابيض، فجر اليوم السبت (3 شباط 2024)، انه ابلغ الحكومة العراقية قبل تنفيذ الضربات في القائم.

وقال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، إن "الهجمات نُفذت في ثلاث مناطق مختلفة في العراق وأربع مناطق مختلفة في سوريا وتقوم وزارة الدفاع بدراسة نتائج الهجوم، لكننا نعتقد أنه كان ناجحا ولا نعرف عدد القتلى والجرحى من رجال الميليشيات وتم إطلاع الرئيس بايدن والهجمات بدأت اليوم لكنها لم تنته وستستمر".

واضاف انه "ابلغنا الحكومة العراقية قبل شن الضربات"

من جانب اخر، افاد مصدر امني بانتشال جثتين من المدنين اثر الاستهداف الأمريكي على قضاء القائم وهم كل من ( عبد الله خالد شحاذة الراوي و ستار الجغيفي)".

واشار الى ان "هناك عددا من الشهداء والجرحى من منطقة السكك لم يتم الوصول إليهم إلى الان والإسعافات تسارع إلى المنطقة ولكن إلى الان الانفجارات مستمرة في المنطقة".



