الناطق العسكري باسم السوداني: الضربات الأمريكية تعد خرقا للسيادة العراقية ونتائجها ستكون وخيمة

2024-02-02 23:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عدّ اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، صباح اليوم السبت، الضربات الأمريكية التي استهدفت بها مناطق غربي البلاد "خرقا للسيادة العراقية".

وقال اللواء عبدالله، في بيان اليوم، إن مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية تعرضت إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تأتي هذه الضربات في وقت يسعى فيه العراق جاهدا لضمان استقرار المنطقة.

وأضاف أن هذه الضربات تعد خرقا للسيادة العراقية وتقويضا لجهود الحكومة العراقية ، وتهديدا يجر العراق والمنطقة إلى ما لايحمد عقباه، معتبرا أن نتائج تلك الضربات ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.