بيلباو يحافظ على آماله الأوروبية باكتساح مايوركا

2024-02-03 00:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأبقى أتلتيك بلباو على آماله في مقعد بدوري أبطال أوروبا، بعدما أكرم وفادة ضيفه ريال مايوركا برباعية نظيفة، في افتتاح المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الاسباني.ويدين الفريق الباسكي بفوزه إلى يوري برشيش الذي أحرز ثنائية (3 و16)، وجوركا جوروسيتا (62)، وإيكر مونيين (89).وعاد أتلتيك بلباو إلى سكة الانتصارات في الليجا، بعد الخسارة أمام فالنسيا 0-1 والتعادل مع قادش 0-0.