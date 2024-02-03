رسميا.. توتنهام يضم هدف برشلونة

2024-02-03 05:12:02 - المصدر: واع

متابعة -واعأعلن نادي توتنهام هوتسبير عن صفقة جديدة، بعد يوم واحد من انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.وأصدر النادي اللندني بيانا رسميا، اعلن خلاله تعاقده مع اللاعب لوكاس بيرجفال، قادما من ديورجاردن السويدي.وأوضح أن صاحب ال18 عاما وقع على عقد، يمتد حتى صيف 2029، على أن ينضم السويدي للفريق بداية من 1 تموز المقبل.واستطاع السبيرز حسم الصفقة على حساب برشلونة، الذي كان قريبا من ضم لاعب الوسط الشاب، لولا تفوق النادي الإنجليزي عليه بعرض مالي أكبر.وكان خوان لابورتا، رئيس برشلونة، قد اعترف بتفوق توتنهام على البلوجرانا، بسبب عدم قدرة الأخير على مجاراة النادي اللندني ماليا.ويعاني البارسا أزمة مادية كبيرة في السنوات الأخيرة، أضعفت قدرته على عقد صفقات بارزة.المصدر :كورة