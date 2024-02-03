كلينسمان: تنتظرنا مباراة صعبة أمام المنتخب الأردني

2024-02-03 05:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعرب الألماني يورجن كلينسمان، مدرب كوريا الجنوبية عن سعادته بتأهل الشمشون الكوري إلى نصف نهائي كأس آسيا بعد الفوز على أستراليا (2-1) .وقال كلينسمان، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "حققنا الفوز عن جدارة بعدما لعبنا بمنتهى القوة، وحولنا تأخرنا إلى فوز ثمين ومستحق".وأضاف "كنا الأفضل في كثير من أوقات المباراة، وحققنا الفوز الذي وضعنا في نصف النهائي أمام المنتخب الأردني ،لعبنا مباريات قوية في البطولة، وخضنا أوقات إضافية في مباراتين متتاليتين، ورغم ذلك كان مستوى الأداء البدني للاعبين متميز".وعن غياب بعض العناصر المؤثرة بالمنتخب في المباراة المقبلة، أوضح كلينسمان، أنَّه سيعمل على إيجاد الحلول رغم الغيابات المؤثرة، لاسيما في وسط الملعب.وأشار إلى أن "الشعب الكوري يحلم بالفوز بالبطولة بعد غياب 60 عاما لذا في بعض المباريات يعاني اللاعبون من بعض الضغوط، لكن الجهاز الفني يعمل دومًا على تشجيعهم على الأداء بتركيز كبير، مع الهدوء في التعامل مع مجريات المباريات".المصدر : كورة