"خام البصرة" يحصي خسائره في اسبوع

2024-02-03 05:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق خام البصرة خسائر اسبوعية مع تسجيل أسعار النفط العالمي خسائر اسبوعية بعد مكاسب متتالية لمدة 4 اسابيع.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 1.42سنتا ليصل الى 74.55 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 3.6 دولارا بما يعادل 3.94%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 1.42 ليصل الى 77.55دولارا، وسجل ايضا خسائر اسبوعية بلغت 3.29 دولارات او ما يعادل 4.7%.

وانخفضت أسعار النفط العالمي بنحو اثنين بالمئة يوم الجمعة مسجلة خسائر أسبوعية بلغت 7% بعدما قلصت بيانات تقرير الوظائف القوية في الولايات المتحدة فرص خفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم، مما قد يضعف الطلب على الخام.