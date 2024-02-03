تسجيل هزة أرضية قرب الحدود العراقية- التركية

2024-02-03 06:18:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية بوزارة النقل، اليوم السبت ( 3 شباط 2024)، تسجيل هزة ارضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، ضربت محافظة دهوك.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة أرضية صباح هذا اليوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٣ عند الساعة ٠٦:٠٩:٢٣ بالتوقيت المحلي ، قرب الحدود العراقية - التركية ، حيث تبعد 5 كم عن حدود العراق محافظة دهوك وقد بلغت قوتها (۲) ) درجة ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنون الساكنون بالقرب من منطقة حدوثها".

واضاف البيان، انه "لم يتم تسجيل اي خسائر بشرية أو مادية".

وتشهد المنطقة، منذ ما يقارب الشهريين الماضيين نشاطاً ملحوظا. حيث تم تسجيل ما يقارب ٣٠ هزة أرضية خلال الفترة الماضية وجميعها غير محسوسة ولا مؤثرة.

ويعتبر هذا النشاط طبيعياً كون المنطقة تقع ضمن المناطق الزلزالية الذي يتكرر فيها النشاط بين فترة وأخرى وسنوافيكم في حالة حدوث أية مستجدات أخرى.







