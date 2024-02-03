بعد انجلاء غبار القصف.. تفاصيل الضربات الأمريكية في العراق وحجم الخسائر

2024-02-03 06:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة، يوم السبت، عن تفاصيل الضربات الأمريكية التي نفذتها في العراق، وطبيعة الأضرار والخسائر الناجمة عن تلك الضربات.

وتحدث أحد المصادر، لوكالة شفق نيوز، أن "الولايات المتحدة، شنت ضربات على 4 مواقع داخل الحدود العراقية، اثنان منهما في موقع واحد"، لافتاً إلى أن "الضربات نفذت بعد منتصف ليل السبت".

وأضاف المصدر، أن "الضربات تسببت بمقتل شخصين وإصابة 5 آخرين معظمهم مدنيون".

وتتبعت وكالة شفق نيوز، الأماكن التي تم استهدافها من قبل الولايات المتحدة، وشملت منطقة السكك المحاذية للحدود العراقية السورية.

واستهدفت هذه الضربات، مقرات متخذة كمشجب للعتاد وأخرى لصناعة الطائرات المسيرة، واثنين للتجمعات.

وفجر اليوم، أفادت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي، أن قواتها شنت 85 غارة جوية في العراق وسوريا استهدفت بها مواقع لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وجه القوات العسكرية، بضرب أهداف في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة لهم لمهاجمة القوات الأمريكية، وفق قوله، مؤكدا أن الولايات المتحدة رغم أنها لا تسعى إلى تصعيد في الشرق الأوسط إلا أنها سترد حتما على من يؤذي الأمريكيين.

وعدّ الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، صباح اليوم السبت، الضربات الأمريكية التي استهدفت بها مناطق غربي البلاد "خرقا للسيادة العراقية".

في حين أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة العراقية بالفعل قبل شن الهجمات الجوية.