مصادر: الأردن شاركت أمريكا بقصف العراق

2024-02-03 06:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت بعض المعلومات، يوم السبت، بأن طائرات F-16 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، شاركت في الضربات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة الليلة الماضية.

ورجحت مصادر صحفية، أن يكون ذلك رداً على هجوم الطائرات بدون طيار الذي وقع ضد قاعدة أميركية على الحدود الأردنية، والتي تعرف بـ"البرج 22" في أواخر يناير الماضي.

وأشارت المصادر، إلى انضمام الطائرات الأردنية بعدما تم تحديد أهداف لها، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، ولفتت إلى أن دور الأردن جاء ليظهر التضامن مع الولايات المتحدة في أعقاب غارة الطائرات بدون طيار على البرج 22، وهو موقع عسكري في الأردن بالقرب من الحدود السورية.

وفجر اليوم، أفادت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي، أن قواتها شنت 85 غارة جوية في العراق وسوريا استهدفت بها مواقع لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وجه القوات العسكرية، بضرب أهداف في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة لهم لمهاجمة القوات الأمريكية، وفق قوله، مؤكدا أن الولايات المتحدة رغم أنها لا تسعى إلى تصعيد في الشرق الأوسط إلا أنها سترد حتما على من يؤذي الأمريكيين.

وعدّ الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، صباح اليوم السبت، الضربات الأمريكية التي استهدفت بها مناطق غربي البلاد "خرقا للسيادة العراقية".

في حين أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة العراقية بالفعل قبل شن الهجمات الجوية.