مع بداية الأسبوع .. انخفاض أسعار الدولار أمام الدينار في بغداد و اربيل

2024-02-03 07:18:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار ، اليوم السبت ، في أسواق بغداد ،و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152500 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار الخميس الماضي 152800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 151500 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا الدولار سجل انخفاضا أيضا في محال الصرافة فقد بلغ سعر البيع 152150 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 151050 دينارا مقابل 100 دولار.