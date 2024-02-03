اليوم .. (10) مباريات لحساب الدور الثاني من بطولة كأس العراق

2024-02-03 07:42:02 - المصدر: واع

بغداد -واعتجرى اليوم السبت عشر مباريات لحساب الدور الثاني من بطولة كأس العراق للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" فريق الكوفة سيستقبل نظيره الكرخ، فيما يلتقي فريق عفك بزاخو ".وأضاف أن "النفط سيضيف القادم من السليمانية فريق البيشمركة، ويلعب الفهد مع الحدود، فيما يلتقي فريق دهوك على ملعبه نفط ميسان".وأوضح أن "فريق القاسم سيلاعب نوروز، ويستضيف فريق الميناء نظيره نفط الوسط، بينما يلتقي فريق كربلاء بمصافي الجنوب".وبين أن "فريق أمانة بغداد سيستضيف نظيره الكرمة، فيما يلعب فريق نفط البصرة على ملعبه أمام فريق النجف، وستقام جميع المباريات في الساعة الثانية ظهراً".