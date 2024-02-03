نهائي مبكر.. مباراتان من العيار الثقيل في ربع نهائي كأس آسيا 2023

2024-02-03 07:42:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تشهد الملاعب القطرية، اليوم السبت (3 شباط 2024) ، مباراتان من العيار الثقيل وصفت بـ "النهائي المبكر"، في ربع نهائي بطولة كاس اسيا 2023 لكرة القدم.

وفي المباراة الاولى يلتقي منتخبا ايران واليابان على ملعب المدينة التعليمية عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر في دور الثمانية ببطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023 التي تقام في قطر وتستمر حتى يوم 10 شباط الجاري.

وتعتبر هذه المباراة من اقوى مباريات البطولة وهي نهائي مبكر، لما يمتلكه الفريقان من سمعة كبيرة في الوسط الاسيوي لاسيما وانها تقام بين منتخبين سبق أن فازا باللقب 7 مرات، بواقع 4 مرات للمنتخب الياباني، الأكثر تتويجا بالكاس الاسيوية، مقابل 3 ألقاب لنظيره الايراني.

وسيغيب عن منتخب الايراني نجمه وهدافه مهدي طارمي، الذي سجل 3 أهداف في النسخة الحالية لكأس اسيا اثر حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة سوريا.

اما في المباراة الثانية سيخوض منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور مستضيف البطولة، مباراة قوية يواجه فيها نظيره الاوزبكستاني في دور ربع النهائي للبطولة على ملعب البيت عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

يدخل منتخب قطر المباراة بعد تصدره مجموعته بثلاثة انتصارات علي كل من لبنان بثلاثية نظيفة، وطاجاكستان بهدف نظيف، والصين بنفس النتيجة، فيما تغلب في دور الـ 16 على فلسطين 2-1 ، فيما يدخل منتخب اوزباكستان المباراة بعدما حقق الفوز في مباراة واحدة بدور المجموعات أمام الهند 3-0 وتعادلين أمام سوريا 0-0 وأستراليا 1-1، فيما حقق الفوز على تايلاند بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16.